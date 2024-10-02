Нетипичные симптомы болезни почек

Проблемы с мочеиспусканием — не единственный признак патологии

Почки — это важные органы, отвечающие не только за мочеобразование, выведение мочи, регуляцию объема жидкости в организме, но и за фильтрацию крови, устранение токсинов и поддержание баланса электролитов. Заболевания почек могут развиваться постепенно и иногда проявляться неявными или нетипичными симптомами. Важно знать, на чем заострить внимание, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью.

«Основные симптомы заболеваний почек — это изменения в мочеиспускании: увеличение или уменьшение частоты мочеиспускания, моча может стать темной, мутной или с неприятным запахом, может наблюдаться присутствие крови в моче», — объясняют нефрологи.

При почечной патологии у человека имеются отеки на лице, руках, ногах или в области живота, что может указывать на задержку жидкости в организме.

Боль в поясничной области, которая бывает тупой или острой, также типична для проблем с почками. Иногда боль может иррадировать в другие части тела — живот или бедро.

Хроническая усталость, общая слабость и снижение работоспособности могут быть связаны с нарушением функции почек.





«Почки играют важную роль в регуляции артериального давления, потому его стойкое повышение часто указывает на заболевание органов», — отмечают врачи.

Существуют также нетипичные признаки, сообщающие о заболевании почек:

• пониженный или измененный аппетит, а также тошнота и рвота, которые могут быть связаны с накоплением токсинов в крови;

• нарушения сна или бессонница на фоне увеличения ночных позывов к мочеиспусканию;

• зуд кожи, сухость и появление высыпаний бывают следствием токсической нагрузки на организм;

• изменение вкусовых предпочтений — некоторые пациенты сообщают о металлическом привкусе во рту или смене восприятия вкуса;

• судороги в мышцах могут возникать из-за нарушения баланса электролитов, что связано с функцией почек.

Если вы заметили один или несколько из вышеуказанных симптомов, особенно если они сохраняются на протяжении длительного периода или усиливаются, важно обратиться к врачу, и для экономии времени можно сразу собрать мочу, чтобы скорее сделать анализ.