Неправильный прикус может стать причиной формирования второго подбородка

Такой дефект возможен даже при отсутствии лишнего веса

Стоматологические проблемы нередко становятся причиной эстетических изменений лица, и одним из таких нарушений является неправильный прикус, вызывающий появление второго подбородка. При неправильном прикусе изменяется положение челюстей в сторону неестественного, что отражается на контурах лица: образуется непривлекательная складка.

«Формирование второго подбородка бывает связано с недостаточной поддержкой со стороны челюстных костей. При недоразвитой нижней челюсти отсутствует хороший надежный каркас, поддерживающий мягкие ткани подбородка», — объясняют ортодонты.

В случае обнаружения проблемы до совершеннолетия, необходимо ортодонтическое лечение, при котором создаются условия для развития зубочелюстной системы и нижней челюсти. Во взрослом возрасте также требуется сбалансировать прикус, и в этом помогают брекеты или элайнеры.

При аномальном прикусе есть вероятность перегрузки жевательных мышц и последующей их гипертрофии. Увеличение массы мышц в области нижней челюсти способно визуально усиливать эффект второго подбородка.

«Неправильный прикус может влиять и на осанку человека. Люди с дентальными аномалиями часто непроизвольно принимают позы, которые способствуют провисанию кожи на шее и образованию второго подбородка», — отмечают специалисты.

Изменения в форме и функции челюстей, вызванные неправильным прикусом, также снижают тонус кожи в области подбородка и шеи, способствуя образованию жировых отложений.