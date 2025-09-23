Неправильный отдых является главной причиной выгорания на работе

Кому и как следует восстанавливаться

Чувствуете, что близки к выгоранию или работа уже настолько не в радость, что вы вот-вот напишете заявление? Как же избежать эмоционального опустошения и усталости и не столкнуться с этим повторно? Психологи отмечают, что ключевой причиной выгорания становится неправильный отдых.

«У большинства людей существует ошибочное мнение, что отдыхом может стать обычное зависание в соцсетях или залипание в сериале. Это большое заблуждение. От такого досуга не случится восполнения энергетических ресурсов, а только сформируется иллюзия передышки», — говорят психологи.

Чтобы не произошло выгорания, важно осознанно переключаться между разными видами активности. Так, людям, занимающимся умственным трудом, необходимо отдыхать через физические нагрузки (например, посредством прогулок, йоги, танцев и подобного). Тем же, кто работает физически, полезнее восстанавливаться через, допустим, чтение, медитацию или просто отдых в тишине.

Важно понимать, что выгоранием является не банальная усталость, а настоящее истощение эмоциональных и физических ресурсов. Зачастую такое происходит с людьми, подолгу живущими по системе «надо» и игнорирующими личные нужды.

