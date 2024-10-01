Неправильная установка пломбы способна привести к болям в спине

Как понять, что стоматолог допустил ошибку

Пломбирование предполагает полную герметичность зуба и исключение микроподтеканий, чтобы не оставалось возможности для проникновения бактерий. Если пломба сделана неправильно, изменяется прикус и увеличивается нагрузка на соседние зубы.

«Некачественное пломбирование чревато также травмированием десен и развитием воспалительных процессов. При стоматологической ошибке остальным мышцам приходится компенсировать допущенные нарушения и перенапрягаться. В итоге со временем человек замечает боли в области между лопаток или в пояснице», — говорят стоматологи.

Вам установили пломбу, но вы испытываете болезненность от смыкания зубов или дискомфортные ощущения при употреблении напитков? Процедура явно проведена некорректно.

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