Неправильная осанка может испортить прикус ребенку

Как не допустить искривления зубов

В профилактику аномалий прикуса у ребенка входит ряд факторов. Так, ребенок обязательно должен дышать носом, если же носовое дыхание нарушено, нужно посетить ЛОР-врача и решить проблему с аденоидами или миндалинами. Еще важна правильная постановка речи — при каких-то дефектах с этой стороны следует обращаться к логопеду.

«Большое значение имеет осанка ребенка, потому что искривление позвоночника ведет за собой неправильную работу мышц всего тела, в том числе мышц нижней челюсти, от которых зависит прикус ребенка. Роль в формировании прикуса способна сыграть и слишком высокая или очень низкая подушка — она тоже влияет на положение нижней челюсти», — говорит доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии клиники ЮУГМУ Минздрава России, врач-ортодонт университетской клиники Марина Изосимова.

Если момент был упущен и прикус ребенка сформировался неправильно, профилактикой уже не обойтись, придется приступать к ортодонтическому лечению. И не нужно бояться, что зубы от этого испортятся, — при грамотной гигиене эмаль не пострадает.

Недопустимо относиться к детским зубам несерьезно, ожидая их смены на коренные. Молочные зубы также требуют должного ухода: их необходимо хорошо чистить, а при появлении кариеса скорее от него избавляться.

«Если детские молочные зубы удалены, надо привести ребенка к ортодонту и поставить профилактический протез — это обязательное условие для нормального развития прикуса», — сообщает специалист.

Отметим, нынешние достижения ортодонтии позволяют исправить прикус в любом возрасте человека, но чем раньше начнется это лечение, тем легче оно будет проходить.