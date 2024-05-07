Непереносимость молока у взрослого — плохой признак

Если ранее молочное употреблялось, а теперь начались проблемы — надо к врачу

Сегодня часто можно слышать о том, что молоко является вредным для каждого взрослого человека. На самом деле, если при употреблении молочного у вас не возникает каких-то нежелательных реакций со стороны организма, вы можете спокойно питаться тем, чем привыкли.

«Способности к перевариванию молока по окончании детства обусловлены генетическими особенностями. Одни люди обладают активированным геном, ответственным за расщепление молочных веществ, преимущественно лактозы (молочного сахара), другие обнаруживают у себя деактивированный ген. Так что после трехлетия одни не способны переваривать молочное, другие усваивают лишь небольшое количество продукта, а третьи спокойно справляются с молоком», — сообщают врачи.

Тревогу должно вызвать внезапно возникшее отторжение молока. Если ранее взрослый употреблял и хорошо переваривал молочные продукты, а потом начались какие-то сложности, нужно обратиться к медикам.

Причиной такого «бунта» бывает вторичная лактазная недостаточность, развивающаяся на фоне патологии, например опухолевого процесса.

«Поскольку усваивается молочный сахар в кишечнике, то и „брешь“ при неожиданно появившейся непереносимости нужно искать здесь. Это может быть воспаление, кишечная инфекция, паразитарная инвазия, онкология», — предупреждают специалисты.

О непереносимости молока можно догадаться по наличию усиленного газообразования, урчания, вздутия, метеоризма, спазмов, болей, диареи и ухудшению самочувствия в целом после потребления молочки.