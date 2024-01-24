Непереносимость какого‑то продукта требует обращения к гастроэнтерологу

С какими еще жалобами нужно срочное обследование

Появление внезапных проблем с желудком, кишечником или другими органами пищеварения должно стать основанием для записи к гастроэнтерологу. Не нужно списывать неожиданные боли или проблемы со стулом на воздействие стресса или небрежное отношение к рациону. Иногда своевременная проверка помогает предотвратить развитие серьезной болезни.

«Консультация необходима при постоянных болях или дискомфорте в животе, непереносимости определенных продуктов, постоянной отрыжке или изжоге, изменении веса без видимых причин, наличии крови в фекалиях или черном стуле, постоянной тошноте или рвоте», — информируют специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Врач может назначить следующие обследования, чтобы поставить точный диагноз:

• анализы крови и фекалий для оценки уровня различных показателей —таких как количество крови, наличие воспаления, инфекций или патологических процессов;

• УЗИ брюшной полости для определения состояния органов ЖКТ, выявления опухолей, камней, воспалительных изменений и других патологий;

• гастроскопию (ФГС) или колоноскопию для просмотра внутренних стенок желудка, пищевода, тонкого и толстого кишечника для обнаружения язв, полипов, воспалений, кровотечений и прочих изменений;

• компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) для более детальной визуализации органов ЖКТ и окружающих тканей;

• рентгеноскопию с контрастным веществом для установки заболеваний и дефектов пищевода, желудка и кишечника;

• дыхательный тест на Helicobacter pylori для установления наличия бактерии Helicobacter pylori, которая может стать причиной язвенной болезни желудка;

• биопсию — взятие образцов ткани для лабораторного анализа нужно для диагностирования рака, воспаления или других патологий.