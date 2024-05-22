Необдуманным приемом лекарств люди уничтожают печень

Каждый препарат должен быть одобрен лечащим врачом

Вспомните свою аптечку и оцените, как много там лекарств и все ли они вам так необходимы или какие-то вы назначили себе самостоятельно «для профилактики» или «на всякий случай». А может, вы и с собой постоянно носите мешочек с таблетками? Если все так, то ваша печень находится в опасности.

«При приеме лекарств надо сделать так, чтобы их активные вещества, выполнив свое дело, спокойно выводились из организма. Вот за это отвечает печень. И вне зависимости от того, какие лекарства мы пьем, нужно заботиться о здоровье и работоспособности этого органа», — информирует заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Печень является очень трудолюбивым органом: ею расщепляются питательные вещества, обеспечиваются процессы обмена белков, аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов, производится желчь и холестерин, а избытки холестерина превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма, запасаются углеводы, белки, жиры, гормоны, минеральные вещества и микроэлементы, в частности железо, а также витамины A, D, K, B12 и фолиевая кислота, а еще все это перерабатывается.

«Печень обезвреживает чужеродные и токсичные соединения, как поступающие извне, так и образующиеся в организме. А еще она участвует в кроветворении, поддерживая постоянный состав крови», — сообщает доктор.

Принимая лекарства, разнообразьте питание этими продуктами, чтобы помочь своей печени:

• капустой, салатом, руколой, шпинатом, хреном, редькой, репой, редисом и другими крестоцветными;

• яйцами — в них много холина, регулирующего холестерин, а еще обилие белка;

• молодой зеленью и побегами;

• свеклой — ею улучшается выведение желчи;

• чесноком;

• жирной рыбой;

• лимоном — снижает воспаление, предотвращает жировой гепатоз.