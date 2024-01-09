Некоторые люди склонны к посленовогодней тревоге

Состояние может беспокоить до нескольких дней

Как мы радуемся новогодним продолжительным каникулам, и как сложно бывает возвращаться к рабочему графику с окончанием праздников. Психологи отмечают, что некоторых людей в связи с этим даже одолевает посленовогодняя тревога.

«Посленовогодняя тревога обычно длится 3—4 дня, то есть трудности с адаптацией могут возникать в первую рабочую неделю, а затем человек встраивается в привычный ритм. Это можно сравнить с тем же выходом из отпуска», — объясняют специалисты.

Минимизировать выраженность такого стресса получится при помощи дыхательной практики, физической нагрузки, а также посредством решения математических задач. Последнее, правда, подходит только тем, кто склонен к точным наукам, иначе стресс только усилится.