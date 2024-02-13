Неконтролируемое лечение вредит состоянию почек

Препараты и продолжительность их приема важно согласовать с врачом

Если человек занимается самолечением и не следит за длительностью применения медикаментов, он может столкнуться с повреждением почек.

«Лекарственное повреждение почек очень вероятно в пожилом возрасте, когда старение приводит к снижению функционирования органов. Почки в опасности и тогда, когда приходится принимать ежедневно не один вид препаратов, ведь почки выполняют роль фильтра и пропускают через себя все, что попадает в организм», — предупреждают врачи.

Также сильнее рискуют пациенты с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми патологиями, поскольку их лекарства нередко имеют нефротоксичный эффект.

Понять заблаговременно, пострадает ли организм от каких-то таблеток, практически не представляется возможным, поскольку многое зависит от индивидуальной восприимчивости к лекарственным компонентам. Часто почкам вредят препараты, направленные на устранение боли или борьбу с изжогой, потому что они могут приниматься безрецептурно на протяжении внушительного периода.

«Почки чувствительны к антибиотикам, противовирусным препаратам, диуретикам, нестероидным противовоспалительным средствам, фенитоину, химиопрепаратам, литию», — отмечают медики.

Когда вас что-то беспокоит со стороны здоровья, особенно если эпизоды недомоганий учащаются, отправляйтесь к врачу, чтобы получить правильную терапию с минимумом побочных явлений и без «удара» для почек.

На интоксикацию и повреждение почек указывает наличие тошноты, рвоты, боли в поясничном отделе. С такими признаками требуется вызов скорой помощи.

Читайте также: Больные почки требуют соблюдения диеты.