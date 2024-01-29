Ученые доказали, что недостаток сна сказывается на гормонах, занимающихся контролем аппетита, потому недосып вынуждает организм съедать большее количество пищи.
«При недосыпе нарушается функционирование в префронтальной коре — эта часть мозга занимается программированием, контролем, регуляцией. Получается, без качественного сна мозг лишается способности следить за собой в обычных делах», — объясняют специалисты.
Нехватка сна вызывает в нас тягу к пище, богатой триптофаном, из которого синтезируется серотонин. Получить триптофан хочется из сладкого, цветного, яркого — того, что способно обеспечить нервную систему впечатлениями.
От нехватки сна развивается также дисфория — это неудовлетворенность, сопряженная с оральными проявлениями, потому кто-то бесконтрольно ест, а другой постоянно курит, например.
У сна есть связь и с чувством безопасности, и, когда мы высыпаемся, мы довольны собой и чувствуем, что все в порядке. Если же есть нарушения и человек не спит положенную норму, активируется режим «бей — беги — спасайся». И проще всего себя успокоить при таких ощущениях удается едой.