Недосып заставляет нас больше есть

При дефиците сна происходит гормональный сбой

Ученые доказали, что недостаток сна сказывается на гормонах, занимающихся контролем аппетита, потому недосып вынуждает организм съедать большее количество пищи.

«При недосыпе нарушается функционирование в префронтальной коре — эта часть мозга занимается программированием, контролем, регуляцией. Получается, без качественного сна мозг лишается способности следить за собой в обычных делах», — объясняют специалисты.

Нехватка сна вызывает в нас тягу к пище, богатой триптофаном, из которого синтезируется серотонин. Получить триптофан хочется из сладкого, цветного, яркого — того, что способно обеспечить нервную систему впечатлениями.

От нехватки сна развивается также дисфория — это неудовлетворенность, сопряженная с оральными проявлениями, потому кто-то бесконтрольно ест, а другой постоянно курит, например.

У сна есть связь и с чувством безопасности, и, когда мы высыпаемся, мы довольны собой и чувствуем, что все в порядке. Если же есть нарушения и человек не спит положенную норму, активируется режим «бей — беги — спасайся». И проще всего себя успокоить при таких ощущениях удается едой.