Недосып по силе разрушения организма можно сравнить с действием наркотика

Высыпаться нужно каждую ночь

Недосыпаете всю неделю и планируете отоспаться в выходные? Ничего не выйдет! Сон не дает в долг. Большая часть людей нуждается в ежедневных 7—9 часах сна, качественных и непрерывных.

«Недосыпом можно состарить и разрушить организм, как героином. Нехватка мелатонина — основного гормона эпифиза и регулятора циркадных ритмов, чревата снижением памяти, ухудшением концентрации, ослаблением иммунитета, вспыльчивостью, раздражительностью и перееданием. От гормональных, иммунных и других изменений, происходящих в организме при недосыпе, ускоряется старение и формируются болезни», — сообщают сомнологи.

Чтобы хорошо спать, не ешьте перед сном, откажитесь за час-два до засыпания от гаджетов, не читайте тревожных новостей поздним вечером и не смотрите фильмов, будоражащих психику.

Обращайтесь к мантрам, ароматерапии, чтению, травяному чаю, ванне с солью, медитациям — все это способствует отдыху. С одобрения врача можно принимать успокоительное или мелатонин. Обзаведитесь хорошим ортопедическим матрасом и анатомической подушкой, плотными шторами и тяжелым одеялом. Создайте в комнате тишину и прохладу — оптимальной температурой для спальни считаются 18°С.