Недостаток освещения на рабочем месте сказывается на концентрации

Плохое освещение вредит не только зрению

Организаторы пространства рекомендуют использовать на рабочем месте равномерное и достаточное освещение всем, кто хочет быть продуктивным и сохранить концентрацию внимания.

«Идеальным расположением стола является его перпендикулярная установка относительно окна или иного естественного источника освещения», — говорят эксперты.

Если таким образом обустроить рабочую зону невозможно, нужно позаботиться о дополнительных светильниках.

Тусклый свет также сказывается на состоянии глаз и ухудшает зрение, провоцирует головные боли, снижает скорость реакции, вызывает скорую утомляемость.