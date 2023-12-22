Недолеченная инфекция провоцирует частые простуды

Снижать иммунитет может и аллергия

Когда человек часто простужается, первопричину сначала пытаются найти в ослабленной иммунной системе, а подрывать защитные силы организма могут даже некоторые вещества, воздействующие на организм как аллергены.

«Источником аллергии для человека может быть что-то из окружающей обстановки или пищевые продукты либо лекарства. Если организму приходится все время реагировать на раздражители, это делает его слабым, ведь защитным силам нужно отвлекаться на борьбу с аллергеном, а на то, чтобы давать отпор вирусам, ресурса уже не остается», — говорят врачи.

Другим провокатором постоянных болезней становится недолеченная инфекция, засевшая в организме. При очаге хронического воспаления снижается стойкость иммунитета.

«Такой очаг может появиться после перенесенных гриппа или коронавируса, их „след“ способен засесть в любой клетке, тогда человек страдает от персистирующей инфекции, изматывающей организм и перенапрягающей иммунитет. Однако очагом может быть и другая проблема, например стафилококк», — объясняют медики.

Если простуда или грипп досаждают вам чаще чем три раза в год, следует посетить иммунолога.

Для защитных сил организма также плохо, если человек переохлаждается, недоедает или голодает, его рацион скуден и не сбалансирован либо он сталкивается с отравлением или хроническим стрессом. Указать на ухудшение иммунитета могут не только простуды, но и снижение тонуса, ослабленность, плохое настроение.