Неадекватная реакция на молочные продукты бывает при кишечной инфекции

Если вы «не дружите» с молоком, нужно проверить состояние ЖКТ

Когда потребление кисломолочной продукции оборачивается для вас неблагоприятным реагированием пищеварительной системы, есть смысл показаться гастроэнтерологу. Вероятной причиной подобного может быть кишечная инфекция или какое-то заболевание ЖКТ-органов.

«Не так среагировать на продукты с молоком организм может при нарушенном кишечном микробиоме, когда бактериями молочного продукта активируются патогенные микроорганизмы. При нездоровой микрофлоре полезные пробиотики не пойдут на благо здоровью, они лишь раскормят патогены, особенно если в кисломолочке присутствует сахар», — говорят медики.

Протестовать организм начинает и при неприятии молочного сахара либо аллергии на него. Точный диагноз определяет врач. При непереносимости, которая способна заявить о себе внезапно, человек может страдать от урчания в животе, болей, спазмирования, вздутия, метеоризма, диареи, жаловаться на усталость и недомогание. Аллергия же обычно развивается в ранние годы, а подтверждают ее при помощи исследования крови. Аллергическая реакция чаще проявляется кожными проблемами, и потребление молочных продуктов при аллергии может угрожать жизни.