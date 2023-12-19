Если вы сегодня завтракали кашей быстрого приготовления, не повторяйте завтра этой ошибки. Врачи категорически против замены натуральной крупы таким продуктом.
«Только в цельной крупе есть правильные углеводы, подлежащие медленному перевариванию и дающие организму энергию в течение продолжительного времени. Крупа в быстрых кашах специально обработана и не содержит в себе ценные питательные вещества, а еще в таких завтраках имеется определенное количество нежелательных компонентов и подсластителей», — говорят гастроэнтерологи.
Съедая такую кашу утром на пустой желудок, человек сталкивается с резким колебанием концентрации глюкозы в крови и скорым чувством голода вновь.
Еще медики советуют отказаться от белого хлеба и выпечки с первым приемом пищи: они тоже провоцируют скачки сахара и повышают риски формирования инсулинорезистентности, набора лишних килограммов, развития сахарного диабета, нарушений в углеводном обмене и деятельности поджелудочной железы. Также обилие глюкозы вредит сердцу и сосудам.