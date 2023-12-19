Не заменяйте натуральную крупу кашей быстрого приготовления

Такой завтрак не принесет пользы

Если вы сегодня завтракали кашей быстрого приготовления, не повторяйте завтра этой ошибки. Врачи категорически против замены натуральной крупы таким продуктом.

«Только в цельной крупе есть правильные углеводы, подлежащие медленному перевариванию и дающие организму энергию в течение продолжительного времени. Крупа в быстрых кашах специально обработана и не содержит в себе ценные питательные вещества, а еще в таких завтраках имеется определенное количество нежелательных компонентов и подсластителей», — говорят гастроэнтерологи.

Съедая такую кашу утром на пустой желудок, человек сталкивается с резким колебанием концентрации глюкозы в крови и скорым чувством голода вновь.

Еще медики советуют отказаться от белого хлеба и выпечки с первым приемом пищи: они тоже провоцируют скачки сахара и повышают риски формирования инсулинорезистентности, набора лишних килограммов, развития сахарного диабета, нарушений в углеводном обмене и деятельности поджелудочной железы. Также обилие глюкозы вредит сердцу и сосудам.