Не вредно ли облизывать крышечку от йогурта

Что может содержать упаковка

Люди делятся на два типа: тех, кто отрывает и выбрасывает крышечку от йогурта, и тех, кто сначала ее облизывает. Вредно ли это?

Изготовление пищевой упаковки, используемой для йогуртов, сметаны и прочих продуктов, подчиняется строгим стандартам качества. Фольга из алюминия, закрывающая йогурт, должна проходить обработку безопасными веществами. Обработка нужна для создания защитной пленки и предотвращения прямого попадания металла в пищу. Подобные упаковки относятся к безвредным, поскольку не влияют ни на содержимое, ни на здоровье человека.

«Само же облизывание крышечки способно стать причиной повреждения защитной пленки и получения дозы алюминия. Доза эта относится к незначительным и невредным. Но если вы употребляете йогурты регулярно, лучше избавиться от привычки слизывать продукт с крышечки», — объясняют токсикологи.

К тому же йогуртовая крышечка может состоять не только из оксида алюминия, но и из циклических олигоэфиров, пластификаторов и эфиров жирных кислот — это вредные компоненты.