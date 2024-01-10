Не упасть в гололед позволят расслабленные колени

Как сократить риски травмирования при неблагоприятных погодных условиях

В холодную погоду и гололедицу повышаются риски травмирования: кто-то может отделаться ушибом (хотя и здесь бывают неприятные последствия), другим приходится справляться с вывихом или даже переломом. Обезопасить себя на скользкой дорожке можно неспешной походкой и качественной обувью с глубоким протектором на подошве.

«Ходить нужно медленно, расслабив ноги в коленях. Руки следует вынуть из карманов, в случае потери равновесия они позволят вернуть тело к балансу. Если вы все же не удержались и понимаете, что падаете, прижмите руки к туловищу, а голову к груди»,— говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Для хождения старайтесь выбирать места, где нет льда, либо те, где он посыпан песком или солью. Пожилым людям следует иметь на трости резиновый наконечник, который предотвратит лишнее скольжение.

Ни в коем случае не перебегайте проезжую часть, если на светофоре остается мало времени для перехода улицы, лучше дождаться следующего сигнала.

Также сторонитесь зданий, на которых могут быть сосульки или есть риски схождения снега с их крыш.