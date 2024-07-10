Не только для зрения: чем еще полезна черника

Сколько ягод можно съедать в сутки

День сбора черники отмечают 10 июля — хороший повод, чтобы полакомиться ягодой, ведь в ней заключено так много пользы для здоровья.

«Черника изобилует витаминами группы B, А, С, K, магнием, кальцием, марганцем, фенольными кислотами и антоцианами. Научно доказано, что плоды благотворно сказываются на остроте зрения и улучшают кровообращение сетчатки», — говорят медики.

Черника способствует выводу солей из организма, профилактирует онкологические патологии, противодействует старению и омолаживает организм. Также ягода позволяет снижать концентрацию сахара в крови, улучшает пищеварение и обмен веществ.

За один раз рекомендуется съедать 100 граммов черники и не более 200 — в сутки.

