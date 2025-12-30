Не сбить режим в праздники позволит этот способ

Когда лучше просыпаться в январские выходные

Продолжительные праздники очень легко сбивают нам привычный режим, потому возвращаться к рабочему графику обычно сложно. Чтобы не омрачать себе будни по окончании новогодних каникул, нужно придерживаться одного правила, рекомендуют сомнологи.

«В первые праздничные дни, конечно, никто не станет следовать режиму, но после 3 января пора заботиться о своем сне. Если разница между пробуждением в рабочие дни и дни отдыха не будет превышать двух часов, войти в колею с наступлением трудовых будней получится легче», — сообщают специалисты.

Так, если обычно вы встаете в семь утра, в праздники желательно делать это не позже девяти, соответственно, и ложиться спать сильно за полночь не стоит. С таким подходом организм не испытает стресса, когда январский отдых подойдет к завершению.

