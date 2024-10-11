Не подвергать себя раннему старению поможет клюква

Достаточно съедать несколько граммов в день

Если каждый день в вашем меню будет по 50 граммов клюквы, вы сможете защитить свой организм от раннего старения. Такой результат дают антиоксиданты, которые содержатся в ягоде в большом количестве. Антиоксиданты препятствуют разрушению клеток свободными радикалами, что и тормозит старение.

«Пятьюдесятью граммами клюквы можно покрыть суточную потребность организма в витаминах С и К, калии и марганце», — сообщают нутрициологи.

Также клюквой профилактируются инфекционные заболевания мочевыделительной системы и улучшается здоровье сердца и сосудов, потому что снижается «плохой» холестерин. Клюква полезна и для укрепления десен, а еще ягода предотвращает зубной налет.

Отметим, кислота в клюкве приводит к раздражению слизистых органов пищеварения, поэтому при ЖКТ-патологиях ягоду едят во время приема пищи или сразу после основного питания, главное — не на пустой желудок.