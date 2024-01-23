Не отказывайтесь от хлеба в своем рационе

Допускается ежедневное потребление продукта

Всемирной организацией здравоохранения предписано употреблять хлеб каждый день в количестве от 25 граммов. Хлеб ценится за витамины группы В, витамин Е, фосфор, калий, кальций, магний и железо в его составе. Часть из названных веществ качественнее усваивается в организме как раз при потреблении хлеба.

При всей пользе хлеба нужно помнить о мере — это не более 150 граммов, и лучше отдавать предпочтение цельнозерновому изделию.

«Если хлеб изготовлен с мукой грубого помола, отрубями и цельным зерном, в нем содержатся пищевые волокна, нормализующие функционирование кишечника, избавляющие от шлаков и токсинов и снижающие холестерин», — говорят нутрициологи.

При употреблении макарон, пельменей, картофеля, каш и других высокоуглеводных продуктов откажитесь от хлеба — это не очень совместимо.

Людям с болезнями ЖКТ-органов, аллергией на пшеницу и непереносимостью глютена не стоит есть белый хлеб.