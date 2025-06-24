Не наедаться на ночь поможет гвоздичная вода

Как приготовить средство

Если вы страдаете бессонницей, да к тому же имеете тягу к ночным перекусам, на помощь может прийти гвоздичная вода. Это средство улучшает пищеварительные процессы, укрепляет иммунную систему и сдерживает желание перекусить в позднее время. Гвоздичная вода также используется для детоксикации печени, борьбы с воспалением и патогенами, нормализации сна.

В гвоздике содержится эвгенол — этим натуральным седативным веществом оказывается расслабляющий эффект, содействующий комфортному засыпанию. Также пряности удается регулировать аппетит, предупреждая тягу к ночным перекусам.

Чтобы приготовить напиток, берут 45 соцветий гвоздики, заливают 200 мл воды и доводят до кипения. Затем закрывают крышкой и настаивают в течение пяти минут, после дают остыть. Пить гвоздичную воду можно с небольшим количеством меда.

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