Названы излюбленные места клещей на теле человека

Чаще всего они присасываются именно сюда

Клещи в этом сезоне очень активны, поэтому эпидемиологи призывают людей сохранять бдительность, и особенно осторожничать нужно во время отдыха на природе. Так что не ленитесь почаще проверять свое тело, чтобы своевременно обнаружить насекомое.

«Членистоногим „нравится“ наиболее нежная кожа человека, потому они обычно впиваются в паховую зону, подмышечные впадины и область за ушными раковинами», — отмечают врачи.

Сократить вероятность пострадать от укуса насекомого на природе позволит светлая одежда с наличием полноценных штанин и длинных рукавов, а также отказ от лежания на траве.

Если клещ все же присосался, его нужно снять. Как это сделать, мы рассказывали тут. А о том, почему клещей не смазывают маслом, здесь.

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