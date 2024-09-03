Наушники способны стать причиной отита

Какие еще современные девайсы несут угрозу заболевания

Маленькие наушники, которые мы вставляем в уши и пользуемся которыми ежедневно, могут стать причиной появления отита или образования серных пробок.

«Во избежание развития бактериальных и грибковых инфекций, наушники следует ежедневно дезинфицировать», — предупреждают оториноларингологи.

Протирать наушники антибактериальной салфеткой нужно и всякий раз, как вы их роняете на пол или землю.

Подобное очищение требуют и ваши умные часы — их ремешки нередко содержат на себе патогены кишечной палочки и стафилококка.

И конечно, следует помнить о ежедневной обработке телефона, который также собирает на себе множество микроорганизмов и возбудителей болезней.