Насадка для душа может стать источником заражения

Ее нужно регулярно чистить

Принимая душ, можно не только помыть тело, но и подцепить какое-нибудь заболевание. Патоген способен находиться в насадке душевой лейки, поэтому ее необходимо регулярно очищать.

«Грязная насадка может содержать Malassezia Fungi и Acanthamoeba, Malassezia Restricta, Pseudomonas aeruginosa, бактерии легионеллы», — предупреждают инфекционисты.

Эти возбудители поражают глаза, вызывая блефариты, приводят к инфекциям кожи головы и ушным патологиям, а также легионеллезу, касающемуся дыхательных путей, центральной нервной системы, почек и желудочно-кишечного тракта.

Чтобы обезопасить себя от вероятных проблем со здоровьем, следует периодически (раз в месяц) помещать лейку в уксус, а после снимать загрязнения старой зубной щеткой — так устранятся известковый налет и микроорганизмы.