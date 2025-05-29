Наладить сон и пищеварение поможет ромашковый чай

Чем еще полезен напиток

Ромашка аптечная — многолетнее травянистое растение, которое издавна используется в народной медицине. Цветки ромашки содержат эфирные масла, флавоноиды, сапонины и другие биологически активные соединения, оказывающие благотворное влияние на организм. Ромашковый чай со своим мягким вкусом и богатым химическим составом может стать ценным дополнением к рациону.

«Ромашка известна мягким успокаивающим эффектом, она помогает снизить уровень стресса и тревожности. Чай из ромашки способствует расслаблению нервной системы и качественному сну, что особенно важно в условиях современного ритма жизни», — говорят фитотерапевты.

Благодаря содержанию флавоноидов, ромашковому чаю присущи выраженные противовоспалительные свойства. Напиток эффективен при заболеваниях горла, желудка и кишечника, он способен снижать симптоматику инфекционных заболеваний.





Ромашка расслабляет мышцы желудка и кишечника, уменьшает спазмы и колики. Это делает чай полезным при диспепсии, метеоризме и других нарушениях пищеварения.

«Биологически активные вещества в ромашке повышают сопротивляемость организма к инфекциям, что важно в период сезонных эпидемий», — отмечают специалисты.

Для получения максимальной пользы рекомендуется заваривать 1—2 чайные ложки сушеных цветков ромашки в стакане кипятка и настаивать под крышкой 10—15 минут. Перед употреблением процедить и пить теплым. Пить ромашку лучше вечером.

Важно! Чай из ромашки полезен, но он может вызвать аллергические реакции у людей с чувствительностью к растениям семейства астровых. Перед началом фитотерапии следует проконсультироваться с врачом, особенно при наличии аллергии или хронических заболеваний.