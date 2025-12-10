Нагревание меда делает продукт канцерогенным

Он весьма чувствителен к повышению температуры

Мед обладает уникальными свойствами благодаря своему богатому составу с витаминами, минералами, фитонцидами, ферментами и антиоксидантами. Однако при нагревании большая часть полезных веществ разрушается, теряя свою биологическую активность. Например, ферменты меда начинают распадаться уже при нагреве чуть выше 40°C, а витамины и антиоксиданты лишаются эффективности при длительном воздействии высоких температур.

«При сильном нагревании меда, особенно выше 60°C, запускается процесс карамелизации сахаров, образуется вещество оксиметилфурфурол — это соединение считается потенциально токсичным и даже канцерогенным при накоплении в организме. Хотя небольшие его количества безвредны, регулярное употребление нагретого меда может привести к нежелательным последствиям», — говорят нутрициологи.

Чтобы получить всю пользу из продукта, лучше съедать мед в чистом виде либо разводить в воде или слегка теплом чае. А вот класть мед в горячий чай, как это принято делать в сезон простуд, нет никакого смысла, преимуществ от этого не будет: сильный перегрев превратит ценный продукт в источник вредных соединений.

