Надо ли избавляться от сосудистых звездочек на ногах

Медики не относят их к варикозу

Флебологи уверяют, что медицинские показания для избавления от сосудистых звездочек на ногах отсутствуют и подобный «рисунок» представляет лишь эстетическую проблему.

«Тонкие красные капилляры на ногах, являющие собой сеточку, не относятся к варикозной болезни вен, они не угрожают здоровью, потому их удаление может быть только желанием пациента исправить внешний дефект», — говорят врачи.

Варикозу же присуще патологическое расширение вен, когда прекращается нормальная работа клапанов, регулирующих потоки крови верхнего и нижнего отделов тела. Варикозные вены свидетельствуют о том, что мозгу, сердцу, легким приходится страдать от дефицита кровоснабжения, потому что кровь все время стремится вниз.

Такие вены подлежат удалению, иначе пациента ждет расширение патологического процесса с дальнейшим затрагиванием других, пока здоровых вен. Нарушенный кровоток также опасен тканевым поражением и рисками развития трофических язв.

Если вены на ваших ногах вызывают какое-то беспокойство: приносят физический дискомфорт или тревожат своим видом, посетите врача и сделайте УЗИ вен нижних конечностей.

