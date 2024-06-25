Начинать закаливание во время опрессовки — плохая затея

Приучать организм к холодной воде можно только постепенно

Далеко не каждый готов подогревать для себя воду в летний период при отключении горячего водоснабжения. Немало людей предпочитает не возиться с чайниками, кастрюльками и тазиками, а помыться по-быстренькому, полагая, что так они даже смогут закалить организм.

«Такое закаливание может сделать с организмом много неприятных вещей, а для кого-то оно и вовсе смертельно. Холодный душ запрещен при хронических сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваниях, болезнях двигательной системы, детям до 8—9 лет и людям после 70», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Даже разовое мытье в холодной воде может привести к переохлаждению. Шоковое воздействие холода чревато снижением иммунитета и развитием подхваченной инфекции, а также воспалением мышц и нервов. Стресс и спазм вообще способны спровоцировать остановку сердца.

Закаливание должно быть постепенным, и предварительно его следует согласовать со своим доктором. А когда в ванной на две недели пропадает горячая вода, разумнее не лениться и греть ее.