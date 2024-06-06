На состоянии волос сказывается гормональный статус

Если в организме нарушен баланс гормонов, никакой уход не поможет

Когда волосы начинают выпадать больше обычного и это явно не вписывается в состояние нормы, нужно проверить, нет ли в организме гормонального нарушения.

«Интенсивность выпадения волос бывает связана с концентрацией андрогенов: если она завышена, то и женщины, и мужчины могут столкнуться с алопецией. Уровень андрогенов меняется, если имеются проблемы с эндокринной системой, а именно щитовидной железой», — информируют трихологи.

Выпадать волосы могут и от сильного стресса, также вредящего гормональному балансу. Стресс активирует адреналиновые выбросы, от которых сужаются или спазмируются сосуды, что осложняет доставку крови, то есть питания, до волосяных луковиц и делает волосы слабыми.

Еще волосы страдают от нехватки в организме определенных компонентов: обычно это витамины А, группы B, C, D, Е, селен, никотиновая кислота, железо, кальций, калий, цинк, хром.

Женщины могут страдать от поредения шевелюры и при обильных менструациях.