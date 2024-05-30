На повышение холестерина может повлиять даже молоко

Когда нужно присмотреться к рациону

Питание серьезно отражается на показателях холестерина, именно поэтому при получении неудовлетворительных анализов врачи сначала рекомендуют пересмотреть рацион и только после обращаются к медикаментозной коррекции.

«Если вы не потребляете вредных жирных продуктов, повысить холестерин может и полезная еда, если увлекаться чем-то без меры. Так, не только сыр, но и молоко может сделать значения холестерина выше нормы», — объясняют врачи.

При избытке холестерина рекомендуется отказаться от сливок, мясных субпродуктов, колбас, мороженого, выпечки и сладостей, маргарина и прочих жирных продуктов.