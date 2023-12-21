На какие расстройства психики указывает беспорядок в доме

Почему важно поддерживать чистоту

Психологи говорят, что по состоянию жилища можно понять внутреннее состояние его хозяина, и порой обстановка в доме указывает даже на какие-то ментальные нарушения.

Иногда беспорядок в квартире обусловлен патологическим накопительством хозяина, иное название явления «силлогомания» или же «плюшкинизм». Патология выражена в собирании ненужных вещей, которыми человек очень дорожит, но на самом деле предметы не представляют никакой ценности, а нередко являются настоящим мусором. Завершается все необщительностью и неряшливостью владельца «благ».

«Беспорядок может быть результатом инфантилизма, когда взрослый ведет себя как ребенок и являет собой не приспособленного к ведению быта человека. Зачастую это связано с отсутствием желания быть ответственным за свою жизнь», — рассказывают психологи.

У кого-то бардак вызван протестом. Обычно это касается тех, кто воспитывался строгими родителями, а вырвавшись из-под их опеки, решает «оторваться» и не следовать больше правилам.

Другая причина бывает в прокрастинации, когда человек все время откладывает важные дела, не желая решать сложные и неинтересные задачи, в числе таких задач может быть и уборка. Прокрастинацию в том или ином виде можно наблюдать у каждого человека. Проблема в том, что некоторым она серьезно мешает жить, являясь когнитивным искажением: когда человек начинает «зарастать грязью», а думая о наведении порядка, полагает, что на это должны быть потрачены время и силы в большом количестве, потому лучше не касаться дела вовсе.

«Еще беспорядок в доме может быть связан с депрессией, когда у человека нет ни желания, ни сил на какие-то дела», — сообщают специалисты.

Стоит отметить, что случается обратная ситуация, то есть не психическая проблема привела к беспорядку в квартире, а бардак провоцирует ментальные нарушения. Так что советуем вам не пренебрегать регулярной уборкой жилища, ведь в чистом и уютном пространстве человек чувствует себя комфортно, у него снижается уровень стресса, повышается настроение и даже самооценка. А еще наведение порядка вокруг себя позволяет чувствовать контроль над своей жизнью, что также играет роль для здоровья психики.