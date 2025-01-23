На какие болезни может указать мерзлявость

Если зябко даже в тепле, нужно проверить здоровье

Дома тепло, а вы все равно ощущаете, что мерзнете? А может быть, испытываете зябкость даже в летний период? Такой симптом точно говорит о сбое в организме, вызванном заболеванием.

«Постоянно мерзнуть человек может ввиду возрастных сосудистых изменений, а именно развившегося атеросклероза. При наличии бляшек происходит затруднение нормального тока крови, что осложняет ее поступление в область конечностей и вызывает зябкость», — объясняют терапевты.

Еще повышение чувствительности к холоду бывает обусловлено избыточной концентрацией глюкозы в крови, что характерно для сахарного диабета. Обилие сахара в кровотоке сужает сосуды и нарушает их проводимость, а когда кровь плохо поступает к конечностям, они делаются холодными.

Также зябкость присуща пациентам с пониженной функцией щитовидной железы, а еще тем, кто склонен к тревожности, — в этом случае мярзлявость становится стресс-реакцией. Бывает, что замерзание обусловлено конституцией человека, часто без видимых причин мерзнут худощавые женщины с пониженным давлением.

Когда ранее мерзлявости не наблюдалось, а теперь симптом стал беспокоить, следует проверить свое здоровье, посетив врача.