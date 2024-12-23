На фоне постоянных ограничений в еде развивается «диетическая депрессия»

Такое может случиться с теми, кто слишком увлечен «правильным» питанием

Всякий врач скажет о том, насколько важную роль в состоянии здоровья играет сбалансированное питание. Однако некоторые люди становятся чуть ли не одержимыми едой, а точнее, тем, что попадает на их тарелку, и все время делят пищу на «правильную» и «неправильную».

«Навязчивая тяга к здоровому питанию ничего общего со здоровьем не имеет, скорее наоборот. Добавление в рацион семян чиа, ягод годжи, ежедневное употребление киноа или полный отказ от мяса и сахара не приведут к оздоровлению. Разнообразное сбалансированное питание поддерживает наш организм в хорошей форме, стабилизирует вес без насилия над собой, помогает справиться с болезнями и предотвратить их появление, а также восстанавливает интеллектуальную и физическую энергию», — говорит психиатр областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Челябинска Яна Мокина.

От постоянных ограничений может даже развиться «диетическая депрессия». Иногда лучше сказать своему желанию «да» и насладиться «запретным» продуктом. Если вы очень хотите съесть кусочек торта на празднике, позвольте себе это. Не надо заменять всякую сладость сухофруктами, например, в них ведь тоже немало калорий. На выходе получится, что и с калорийностью перебор, и ожидаемого удовольствия не состоялось. Последнее тоже важно для благополучия психики. Так что стремиться нужно к балансу.

Правильное питание предполагает не деление пищи на «вредную» и «полезную», а здоровое отношение к еде. Потому пищевые привычки должны формироваться с заботой об организме, а не для помещения себя в жесткие условия.