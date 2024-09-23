На фоне чего случается синдром беспокойных ног

Как проявляется патология

Синдром беспокойных ног — это неврологическое заболевание, которое проявляется неудовлетворительными ощущениями в ногах и непреодолимым желанием ими двигать. Обычно симптомы усиливаются в вечернее и ночное время, что может приводить к нарушению сна и ухудшению качества жизни.

Основные симптомы включают:

• неприятные ощущения в ногах. Пациенты описывают их как зуд, покалывание, жжение или ощущение «ползания мурашек»;

• необъяснимую потребность в движении. Чтобы облегчить дискомфорт, многие люди начинают активно двигать ногами, что временно снимает симптомы;

• ухудшение в вечернее время. Симптомы чаще всего проявляются или усиливаются в вечерние часы, что затрудняет засыпание и может привести к бессоннице;

• улучшение при движении. Физическая активность, такая как прогулка или растяжка, может временно улучшить состояние.

Причины возникновения синдрома беспокойных ног до конца не изучены, но выделяют несколько факторов, которые могут способствовать его возникновению. Например, это бывает при генетической предрасположенности: если у кого-то из близких родственников был этот синдром, вероятность его появления у вас возрастает.

«Низкий уровень железа в организме, особенно в мозге, тоже может быть связан с развитием проблемы. Часто синдром беспокойных ног наблюдается у людей с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона или сахарный диабет. У женщин в период беременности может возникнуть временный синдром беспокойных ног, особенно в третьем триместре. Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты или антигистамины, могут вызвать симптоматику», — информируют неврологи.





Если вы подозреваете, что у вас синдром беспокойных ног, важно обратиться к врачу для диагностики и исключения других заболеваний.

Управлению синдромом беспокойных ног способствует:

• изменение образа жизни. Регулярные физические нагрузки, такие как ходьба или занятие спортом, могут помочь уменьшить симптомы. Избегайте употребления кофеина, алкоголя и табака, так как они могут усиливать симптомы;

• улучшение режима сна. Создайте комфортные условия для отдыха, следуйте режиму сна и пробуждения. Рассмотрите возможность принятия теплой ванны или применения расслабляющих процедур перед сном;

• лекарственная терапия. В некоторых случаях может потребоваться назначение медикаментов, таких как препараты, улучшающие уровень дофамина, или средства для облегчения симптомов;

• дополнительные методы. Физиотерапия, массаж и акупунктура способны помочь в облегчении симптомов. Использование компрессионных чулок тоже улучшает состояние за счет улучшения кровообращения.