На фоне чего развивается хронический ринит

Как избежать частых обострений заболевания

Хронический ринит характеризуется воспалением слизистой оболочки носа, которое длится более 12 недель, что существенно влияет на качество жизни, вызывая неприятные симптомы и ограничивая привычные действия.

Хронический ринит может развиваться на фоне аллергической реакции. Аллергенные вещества, такие как пыльца растений, пыль, шерсть животных и споры грибов, способны вызывать аллергический ринит. Постоянное воздействие аллергенов приводит к хроническому воспалению слизистой оболочки носа.

«Частые вирусные и бактериальные инфекции верхних дыхательных путей тоже провоцируют развитие хронического ринита. Воспаление может сохраняться даже после устранения первичной инфекции», — говорят оториноларингологи.

У кого-то ринит является результатом анатомических особенностей: структурные изменения в носовой полости, такие как искривление носовой перегородки или увеличенные носовые раковины, способствуют затруднению носового дыхания и хроническому воспалению.

Загрязнение воздуха, дым, химические вещества и другие раздражители из внешней среды часто приводят к хроническому риниту, особенно у людей, работающих в неблагоприятных условиях.





«Некоторые заболевания, такие как астма, аллергический ринит или иммунные расстройства, могут способствовать развитию хронического ринита», — отмечают врачи.

Симптомы хронического ринита варьируются, но к наиболее распространенным относятся:

• заложенность носа — постоянное ощущение заложенности, которое затрудняет носовое дыхание:

• выделения из носа — это может быть как водянистое, так и слизистое или гнойное отделяемое;

• чихание — частые эпизоды чихания, особенно в ответ на аллергенные триггеры;

• обонятельные расстройства — снижение или полное отсутствие обоняния;

• боль и давление в области носа и околоносовых пазух — эти ощущения бывают связаны с воспалением и отеком слизистой;

• кашель — хронический ринит порой вызывает постназальное затекание, что приводит к кашлю.





Для предотвращения обострений хронического ринита и улучшения общего состояния рекомендуется:

• избегать аллергенов. Если хронический ринит вызван аллергией, важно выявить и минимизировать контакт с аллергенами. Использование гипоаллергенных материалов в доме и регулярная уборка помогут снизить уровень раздражения;

• увлажнять воздух. Сухой воздух ухудшает состояние слизистой оболочки носа. Использование увлажнителей воздуха позволит поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении;

• регулярно промывать нос. Промывание носа солевыми растворами помогает удалить слизь и аллергенные частицы, улучшая состояние слизистой;

• соблюдать режим питания. Правильный рацион, богатый витаминами и антиоксидантами, поддерживает иммунную систему и снижает предрасположенность к инфекциям;

• отказаться от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем ухудшают состояние слизистой носа и способствуют развитию хронического ринита;

• консультироваться со специалистом. Регулярные осмотры у оториноларинголога помогут контролировать состояние и при необходимости корректировать лечение. Возможно, потребуется назначение антигистаминов, кортикостероидов или других препаратов;

• заниматься физическими упражнениями. Умеренные нагрузки способствуют улучшению циркуляции крови и укреплению иммунной системы.