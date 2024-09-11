Хронический ринит характеризуется воспалением слизистой оболочки носа, которое длится более 12 недель, что существенно влияет на качество жизни, вызывая неприятные симптомы и ограничивая привычные действия.
Хронический ринит может развиваться на фоне аллергической реакции. Аллергенные вещества, такие как пыльца растений, пыль, шерсть животных и споры грибов, способны вызывать аллергический ринит. Постоянное воздействие аллергенов приводит к хроническому воспалению слизистой оболочки носа.
«Частые вирусные и бактериальные инфекции верхних дыхательных путей тоже провоцируют развитие хронического ринита. Воспаление может сохраняться даже после устранения первичной инфекции», — говорят оториноларингологи.
У кого-то ринит является результатом анатомических особенностей: структурные изменения в носовой полости, такие как искривление носовой перегородки или увеличенные носовые раковины, способствуют затруднению носового дыхания и хроническому воспалению.
Загрязнение воздуха, дым, химические вещества и другие раздражители из внешней среды часто приводят к хроническому риниту, особенно у людей, работающих в неблагоприятных условиях.
«Некоторые заболевания, такие как астма, аллергический ринит или иммунные расстройства, могут способствовать развитию хронического ринита», — отмечают врачи.
Симптомы хронического ринита варьируются, но к наиболее распространенным относятся:
• заложенность носа — постоянное ощущение заложенности, которое затрудняет носовое дыхание:
• выделения из носа — это может быть как водянистое, так и слизистое или гнойное отделяемое;
• чихание — частые эпизоды чихания, особенно в ответ на аллергенные триггеры;
• обонятельные расстройства — снижение или полное отсутствие обоняния;
• боль и давление в области носа и околоносовых пазух — эти ощущения бывают связаны с воспалением и отеком слизистой;
• кашель — хронический ринит порой вызывает постназальное затекание, что приводит к кашлю.
Для предотвращения обострений хронического ринита и улучшения общего состояния рекомендуется:
• избегать аллергенов. Если хронический ринит вызван аллергией, важно выявить и минимизировать контакт с аллергенами. Использование гипоаллергенных материалов в доме и регулярная уборка помогут снизить уровень раздражения;
• увлажнять воздух. Сухой воздух ухудшает состояние слизистой оболочки носа. Использование увлажнителей воздуха позволит поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении;
• регулярно промывать нос. Промывание носа солевыми растворами помогает удалить слизь и аллергенные частицы, улучшая состояние слизистой;
• соблюдать режим питания. Правильный рацион, богатый витаминами и антиоксидантами, поддерживает иммунную систему и снижает предрасположенность к инфекциям;
• отказаться от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем ухудшают состояние слизистой носа и способствуют развитию хронического ринита;
• консультироваться со специалистом. Регулярные осмотры у оториноларинголога помогут контролировать состояние и при необходимости корректировать лечение. Возможно, потребуется назначение антигистаминов, кортикостероидов или других препаратов;
• заниматься физическими упражнениями. Умеренные нагрузки способствуют улучшению циркуляции крови и укреплению иммунной системы.