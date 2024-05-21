На борту самолета вкус пищи воспринимается иначе

Давление отражается на рецепторах

Подвергаясь воздействию давления на воздушном судне, человек сталкивается с ухудшением вкусовых и обонятельных рецепторов — чувствительность сокращается аж на 30%, поэтому пища, которую подают бортпроводники, может казаться пассажирам менее вкусной, чем есть на самом деле.

«Жалобы пассажиров на питание в самолете можно связать с воздействием пониженного давления и недостаточной влажности воздуха — в самолете она меньше, чем в пустыне, всего около 12%. Это сказывается на восприятии человеком сладкого и соленого, ослабляя их интенсивность. Если бы ту же пищу люди ели, находясь на земле, вероятно, недовольств было бы меньше», — информируют органолептики.

Очень отражается на вкусовой картине обоняние — человеческим мозгом на 80% формируется представление о вкусе той или иной еды как раз за счет возможности чувствовать запах. Сложный механизм восприятия ароматов базируется на испарении носовой слизи, а полет препятствует полноценному течению данного процесса, потому обонятельные рецепторы функционируют с изменениями.

Занятно, что острое, горькое и кислое в самолете воспринимаются человеком как обычно.