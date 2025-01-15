Мытье головы в салоне может вызвать инсульт

Неудобное положение тела опасно для здоровья

Посещение салона красоты — приятное времяпрепровождение, особенно для женщин, однако уход за собой может нанести вред здоровью, вплоть до инсульта, и причина в неудобных мойках для головы.

«Если мойка неудобна и заставляет сильно наклоняться назад, артерии шеи могут быть сдавлены и даже повреждены, что ограничит приток крови к мозгу», — предупреждают нейрохирурги.

Подобное положение тела также провоцирует головокружения, нечеткость зрения, онемение в теле и невнятную речь.

Если, расположившись в кресле, перед мытьем головы вы чувствуете дискомфорт в области шеи, важно сообщить об этом парикмахеру и предпринять попытки для устранения неприятных ощущений либо помыть голову привычным способом.