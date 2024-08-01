Мужчины не могут найти свои вещи из‑за особенностей зрения

Поэтому они часто обращаются к женам за помощью

Мужья постоянно просят помощи жен в поисках каких-то вещей не из-за лени, а ввиду особенностей устроения их зрительного аппарата. И все эти вопросы: «Где мои носки?» и «Куда ты убрала пульт?» связаны не с домашней тиранией, а с тем, что периферическое зрение мужчин уступает женскому.

«Исследования о периферическом восприятии подтверждают, что у женщин реакции распознавания выше — они скорее определяют объекты, находящиеся по бокам, чем это могут делать мужчины», — сообщают ученые.

По этой причине для того, чтобы быстрее найти определенные носки в ящике или соус в холодильнике, нужный объект должен располагаться прямо перед мужскими глазами.