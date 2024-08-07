«Мухи» перед глазами могут указывать на отслоение сетчатки

Как еще заметить патологию до осмотра у врача

Отслоение сетчатки — это серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить потерю зрения, поэтому важно знать признаки, которые способны указывать на это заболевание.

«Первым симптомом отслоения сетчатки часто становятся зрительные нарушения. Пациенты могут заметить внезапное появление „мух“ или темных пятен в поле зрения. Эти „мухи“ представляют собой плавающие частицы, которые сигнализируют об изменениях в стекловидном теле глаза, предшествующих отслоению», — информируют офтальмологи.

Другим характерным признаком является искривление линий. Например, прямые линии могут казаться изогнутыми или волнистыми, что также сообщает о вероятном патологическом процессе в сетчатке. В некоторых случаях пациенты сообщают о частичной или полной потере зрения в одном глазу, что является тревожным знаком.

«Световые вспышки, или „фотопсия“, — еще один симптом, на который стоит обратить внимание. Они могут проявляться в виде ярких вспышек света и часто сопровождаются другими зрительными нарушениями», — говорят специалисты.

Эти признаки порой проявляются до врачебной диагностики. Если вы заметили один или несколько из указанных симптомов, необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу. Специалист проведет необходимые исследования, включая осмотр глазного дна и, возможно, ультразвуковую диагностику, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Своевременное обращение за медицинской помощью сохранит вашу способность видеть. Не игнорируйте тревожные симптомы и следите за своим зрением, особенно если у вас есть факторы риска, такие как высокая степень близорукости, травмы глаза или наличие заболеваний, влияющих на сетчатку, — к таковым относится сахарный диабет, например.