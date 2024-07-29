МРТ без показаний может навредить психике

Выполнять обследование «для профилактики» не нужно

Если вас что-то беспокоит и вы подозреваете у себя конкретное заболевание, не увлекайтесь бездумными обследованиями, а запишитесь на прием к врачу. Доктор соберет анамнез, назначит анализы, а также отправит на диагностику для точности клинической картины, если это будет необходимо.

«Проведение такого серьезного диагностического исследования, как МРТ, должно быть обосновано врачебным назначением. Делать магнитно-резонансную томографию „на всякий случай“ из-за того, что пациенту „что-то кажется“, не надо», — предупреждают медики.

Сильное магнитное поле может негативно сказаться на психике человека. Поскольку влияние поля не контролируется, есть риски столкнуться со страхом, тревогой и прочими неприятными эмоциональными состояниями, тем более если пациент имеет какие-то нервные расстройства. Так что подвергать организм такой нагрузке при отсутствии реальной необходимости не стоит.