Можно ли узнать о надвигающемся раке мозга

Когда МРТ показывает проблему

Одной из самых агрессивных опухолей мозга является глиобластома, и, к сожалению, пока медицине не удается победить этот вид рака. Глиобластому очень сложно выявить на ранней стадии, как и предотвратить ее появление, даже используя МРТ-диагностику.

«Скрининговые исследования для обнаружения опухоли мозга не существуют, и, поскольку такое новообразование — явление редкое, бессмысленно отправлять на ежегодное обследование каждого человека. Как правило, обнаруживается опухоль уже после визита больного к врачу с рядом характерных жалоб», — объясняют онкологи.

При глиобластоме больные мучаются головными болями, головокружениями, потерей сознания, нарушением временной и пространственной ориентации.

Когда при таких жалобах на МРТ показывается образование, при этом еще и отечное, весьма вероятно, что это онкология. Подтверждают опасения при помощи биопсии.

Удаление таких опухолей — очень сложный процесс: убрать их целиком обычно не удается, потому что им не присущи четкие границы и свойственно быстрое распространение. Обычно после операции у трети пациентов наступает ремиссия, но вскоре опухоль рецидивирует из оставшихся единичных клеток.