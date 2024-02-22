Можно ли считать сухой шампунь безопасным средством

Кто-то видит в нем спасение для жирных волос

С появлением сухих шампуней некоторые женщины с повышенной сальностью кожи головы сделали это средство своим помощником и обращаются к нему регулярно. Однако трихологи рекомендуют применять сухие шампуни максимум один раз в неделю или еще реже.

«Такое средство может считаться безопасным, если использовать его в крайних случаях. Если делать это постоянно, пострадают и волосы, и кожа головы. Эти шампуни не предназначены для очищения, они служат средством маскировки, впитывая в себя кожное сало. Жирные кожа и волосы с компонентами шампуня служат благоприятной средой, в которой начинают развиваться микроорганизмы, что чревато хроническими воспалительными заболеваниями кожи головы и ухудшением состояния волос», — предупреждают специалисты.

Так что лучше традиционного мытья головы ничего нет. При повышенной сальности кожи нужно подобрать правильный уход, который не усугубит ситуацию и не добавит новых проблем. Но с жирной кожей головы все равно придется мыть голову ежедневно.