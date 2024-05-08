Можно ли покупать клубнику в мае

На что обратить внимание при выборе плодов

В списке продуктов, накапливающих в себе пестициды, клубника часто фигурирует на первом месте, потому, соблазняясь на покупку этих аппетитных плодов, следует выяснить у продавца, откуда они приехали на прилавок.

Пестициды представляют собой химикаты, которыми обрабатываются растения и сельхозпродукция для защиты от сорняков и вредителей, а также повышения урожайности. Пестицидами угнетается антиоксидантный потенциал организма, что чревато развитием онкопоражений. Избавиться от пестицидов в продукте никак нельзя.

Если клубника завозится издалека, она также может быть обработана антибиотиками для сохранности товарного вида. Когда поставщик ближе, можно рискнуть, ведь ранние сорта уже поспевают к маю, тем более в теплице.

«Вся клубника, которая привозится в Россию в мае, является парниковой, собирают ее слегка недозрелой, чтобы она смогла до нас доехать. Минус такой клубники в том, что она не такая ароматная и сладкая», — говорит технолог общественного питания Василий Викторенков.

Конечно, наверняка узнать о качестве продукта у продавца не получится, поэтому можно обзавестись портативным нитратометром и доверять показателям прибора.

Если выбирать ягоды по внешности, смотрите, чтобы на них не было темных пятен — они говорят о том, что при выращивании плодов использовали селитру, а глянец указывает на нитраты. Несвежую клубнику можно распознать по темно-красному оттенку, а неспелую и кислую — по белому кончику. Хвостику и области плодоножки хорошей клубники положено быть ярко-зелеными и не сухими. Качественную клубнику можно выявить по семенам в углублениях, а не на поверхности. Если ягоды внушительного размера, а данному сорту большие габариты несвойственны — не берите их. Когда упаковка не содержит следов сока от клубники, есть вероятность, что плоды также подверглись химобработке.