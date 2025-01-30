Можно ли подцепить чесотку в общественном транспорте

Каковы симптомы заболевания

Чесотка — это хроническое кожное заболевание, возбудителем которого является чесоточный клещ. Обнаружить паразита невооруженным глазом невозможно, для этого требуется специальное оборудование. Однако заподозрить клеща человек способен сам по возникшей сыпи и мучительному зуду.

«Наличие зуда, жжения, болей, покраснений кожных покровов, появившиеся узелки и пузырьки с жидкостным содержимым внутри, образованный клещевой ход в виде линий телесного цвета, возвышающихся над кожей, — все это указывает на чесотку», — говорят дерматологи.

Продуктам жизнедеятельности клеща, находящегося в организме человека, свойственно вызывать кожные реакции: дерматиты, воспаления, корочки. При расчесывании зудящих участков ситуация усугубляется нагноениями.

Обычно чесоткой заражаются через контактно-бытовой путь, пользуясь личными вещами или общими предметами с пораженным клещом человеком.

«Теоретическая вероятность заражения чесоткой в общественном транспорте имеется, но она мала. Для этого все же требуется более тесный контакт», — отмечают врачи.

То есть рукопожатие или касание одного поручня в автобусе вряд ли приведет к инфицированию, а вот проживание на одной территории с больным и пользование общими вещами — точно. Клещ проявляет большую активность в вечерние и ночные часы, потому передача паразита чаще происходит в этот период.

С подозрением на чесотку необходимо срочно обращаться к врачу. Современное лечение способно избавить от болезни менее чем за неделю, но назначать терапию должен специалист.