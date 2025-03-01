Можно ли пить иммуностимуляторы без назначения врача

Они тоже способны приносить вред организму

Иммуностимуляторы — это группа лекарственных препаратов и биологически активных добавок, направленных на укрепление защитных сил организма. Их действие основано на подстегивании иммунной системы, повышении активности различных клеток иммунитета — лимфоцитов, макрофагов и других, увеличении выработки антител и усилении фагоцитоза — процесса поглощения и уничтожения патогенов.

«Широкое применение иммуностимуляторов для профилактики у здоровых людей не рекомендуется. В большинстве случаев правильный образ жизни, сбалансированное питание, достаточный сон и физическая активность являются более эффективными и безопасными способами поддержания иммунитета. Неконтролируемый прием иммуностимуляторов приводит к дисбалансу иммунной системы и развитию аутоиммунных заболеваний», — предупреждают аллергологи-иммунологи.





Пить иммуностимуляторы с началом заболевания, чтобы скорее выздороветь, врачи тоже не рекомендуют, поскольку иногда неконтролируемая активация иммунной системы усугубляет течение заболевания, вызывая чрезмерный иммунный ответ, опасный аллергией или аутоиммунной патологией.

Бездумный прием иммуностимуляторов вообще может вызвать так называемую депрессию иммунитета. Назначать терапию должен только врач, при этом специалист обязан учесть все нюансы вашего здоровья, ведь иммуностимуляторы противопоказаны в ряде случаев: при аутоиммунных заболеваниях, аллергиях, онкологии, беременности и периоде грудного вскармливания, и не стоит забывать, что у человека может случиться индивидуальная непереносимость к компонентам препарата.