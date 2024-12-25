Можно ли не удалять желчный пузырь с камнями

Какие при этом осложнения вероятны

Некоторые пациенты с желчнокаменной болезнью опасаются операции по удалению желчного пузыря. Жить с камнями, конечно, можно, и кто-то ходит с ними много лет, но качество жизни при этом осложняется. ⠀

«Большинство таких пациентов сталкиваются с рецидивирующими приступами холецистита или панкреатита, а каждый второй рискует пострадать от вклинивания камня в шейку желчного пузыря, закупорки протока, эмпиемы желчного пузыря, когда в полости органа скапливается гнойное содержимое, или других осложнений», — говорят гастроэнтерологи.

Несделанная операция также заставит помучиться со вздутием живота и нарушениями стула, обычно с запорами, а самое ужасное, до чего может довести желчнокаменная болезнь, — это онкология.

Тихое течение желчнокаменной болезни с отсутствием вышеперечисленного может наблюдаться лишь у одного из двадцати пациентов. Поэтому, если врач предлагает операцию, лучше ее сделать.

Отметим, что попытки растворить камни не всегда заканчиваются успешно, потому что большей части камней в желчном пузыре присущ смешанный состав с примесями холестерина, пигмента и кальция — последний растворить нельзя. Так что перед растворением всегда делают рентген для оценки ситуации.