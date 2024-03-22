Можно ли мочить Манту

Медики развенчали миф из детства

Всех нас в детстве пугали, что мочить манту нельзя. Страшилки об этой прививке ходят до сих пор. Но что же происходит в действительности?

«Пробу Манту мочить можно. Рекомендация не мочить Манту связана, как правило, с тем, что намокшее место обычно вытирают полотенцем. А вот раздражать кожу в месте пробы нельзя. Нельзя тереть щеткой или мочалкой, так как можно занести инфекцию в рану», — информируют в Минздраве РФ.

Реакция Манту является диагностической аллергической пробой, выявляющей наличие специфического иммунного ответа на введение туберкулина.