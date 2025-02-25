Можно ли использовать спирт и зеленку для обработки ран

С какими повреждениями нужно обращаться к медикам

Если обрабатывать раны «дедовским методом» — спиртом, то кожа огрубеет, а процессы заживления затянутся, потому что такая жидкость слишком агрессивна для повреждений и вредит микрофлоре.

«Прежде чем провести обработку раны, нужно тщательно помыть руки, а затем промыть саму рану проточной водой. После пролить повреждение 3-процентным раствором перекиси водорода, чтобы избавиться от загрязнений, которые могут вызвать воспаления. Далее подсушенная рана обрабатывается 10-процентным раствором бетадина — он обеспечивает защиту от микробов. Потом на рану накладывают чистую повязку. Мокнущая рана нуждается в метилурациловой повязке, а после бинтуется. Старайтесь не допускать попадания воды в рану на протяжении двух дней», — говорят хирурги.

Йод тоже не стоит использовать, если не назначает врач. Йод способен вызывать ожоги поврежденной кожи. Зеленка также нежелательна: она слишком сушит и к тому же окрашивает место повреждения, что мешает обнаружению воспаления при случае.

Заниматься самолечением допустимо лишь при неглубоких, меньше 15 миллиметров, и некровоточащих ранах. Когда случается травмироваться о ржавый гвоздь или иной грязный предмет, например что-то с частицами земли, нужно обязательно посетить травмпункт во избежание заражения столбняком.